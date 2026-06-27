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    عزيزي: هذا الانتهاك الأحمق لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة سيؤدي كما حدث دائمًا إلى تراجعها وندمها

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