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    لبنان

    النائب حمادة حول الاتفاق المذل: اتفاق اسرائيلي – اسرائيلي وسيبقى حبرا على ورق

      قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ايهاب حمادة حول موضوع الاتفاق المذل بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني “من الواضح أن هذه السلطة تتحمل مسؤولية بذل أقصى جهد من أجل بقاء الإسرائيلي محتلا ودفعه لاستكمال مشروعه في استئصال المكون الأكبر في لبنان”.

      واضاف حمادة ان “بند الانسحاب هو البند الأول اللازم لاستكمال المفاوضات الإيرانية الأميركية، وتأكيد نتنياهو على عدم الانسحاب الكامل إخلال في إنجاز البند الأول مما يعيد واقع هرمز إلى المربع الأول”، ولفت الى “ربط الانسحاب بتجريد الحزب من سلاحه خطوة أخرى تعبر عن اتجاه السلطة إلى الصدام الداخلي”.

      وقال حمادة “لا تملك السلطة ما يطلبه الإسرائيلي والمقاومة على موقفها في مواجهة العدو حتى تحرير كامل الأرض”، وشدد على ان “الاتفاق سيبقى حبرا على ورق”، وتابع “يمكن اعتباره اتفاق اســرائيلي اســرائيلي، وهو اعلان ولاء من السلطة لاســرائيل”.

      المصدر: موقع المنار

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