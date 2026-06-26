القيادة المركزية الامريكية: استهدفنا مواقع تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع الرادار الساحلية الإيرانية

قالت “القيادة المركزية الامريكية” في بيان لها مساء الجمعة “أصابت الطائرات الأمريكية مواقع تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية بعد أن أصابت إيرانM/V Ever Lovely في 25 يونيو بطائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد. كانت سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة تخرج من مضيق هرمز على طول الساحل العماني وقت هجوم إيران”.

وتابع البيان “من الواضح أن العدوان غير المبرر على الشحن التجاري من قبل القوات الإيرانية ينتهك وقف إطلاق النار، علاوة على ذلك، قوض سلوك إيران الخطير حرية الملاحة مع تدفق التجارة بشكل متزايد عبر ممر التجارة الدولي الحيوي”، على حد زعمه.

وادعى البيان “تواصل قوات القيادة المركزية توفير التنسيق الآمن للمرور والدعم للسفن التجارية التي تعبر المضيق”، واضاف “لا يزال الجيش الأمريكي حاضرا ويقظا لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران وإطاعته وبكامل قوته وأثره”، بحسب تعبيره.

المصدر: موقع المنار