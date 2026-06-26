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    وزيرا العمل والصحة في لبنان: موقفنا من مسألة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي موقف واضح وثابت وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء الثنائي الوطني تحت سقف ما أعلنه الرئيس بري والقائم على رفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي

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      وزيرا العمل والصحة: موقفنا واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو

      وزيرا العمل والصحة: أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة بصلة

      وزيرا العمل والصحة: أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة بصلة