وزيرا العمل والصحة في لبنان: موقفنا من مسألة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي موقف واضح وثابت وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء الثنائي الوطني تحت سقف ما أعلنه الرئيس بري والقائم على رفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي