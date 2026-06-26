الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 22:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب فضل الله للمنار: مشكلتنا ليست مع الجيش اللبناني بل مع السلطة السياسية

      مواضيع ذات صلة

      الوزيران حيدر وناصر الدين: موقفنا ثابت برفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي

      الوزيران حيدر وناصر الدين: موقفنا ثابت برفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي

      وزيرا العمل والصحة: موقفنا واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو

      وزيرا العمل والصحة: موقفنا واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو

      وزيرا العمل والصحة: أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة بصلة

      وزيرا العمل والصحة: أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة بصلة