وزارة الطاقة والمياه: الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة في ظل الوضع المعيشي الصعب والوزير الصدي طالب بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة التي تتخطى 268 مليون دولار