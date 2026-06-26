إعلام العدو: بالنسبة للإنجازات التي سُجلت مباشرة بعد عملية “سهام الشمال”، حدث تآكل معين، الجيش الإسرائيلي فقد حرية العمل الواسعة التي تمتع بها طوال المدة السابقة