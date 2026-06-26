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    عربي وإقليمي

    “وول ستريت جورنال”: كيف دفع تدمير إيران قاعدة بحرية أمريكية واشنطن إلى إعادة حساباتها؟

      نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تحقيقاً بعنوان: “كيف دمّرت إيران قاعدة بحرية أمريكية، ولماذا دفع ذلك الولايات المتحدة إلى إعادة حساباتها؟”

      وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المقال يؤكد أن “الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تسببت في أضرار واسعة لم يُعلن عنها رسميًا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية”.

      ويقول التقرير إنه “استنادًا إلى تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو ومقابلات مع مسؤولين وعسكريين حاليين وسابقين، إن الأضرار شملت مقر القيادة، وعددًا من المباني، ومنشآت اتصالات بالأقمار الصناعية”.

      كما أضاف التقرير أن “هذه الضربات دفعت واشنطن إلى إعادة تقييم انتشار قواتها وإجراءات حماية قواعدها في المنطقة، كما أثرت في حساباتها العسكرية”.

      المصدر: وول ستريت جورنال

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