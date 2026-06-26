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    نائب وزير الخارجية الإيراني: العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضموناً عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران

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