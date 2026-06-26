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    مستوطنون يُطلقون مواشيهم بين مساكن الأهالي في خربة الخرابة شرق بلدة السموع بالخليل في الضفة الغربية

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