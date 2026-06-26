صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعارض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وسائر الدول المطلة على الخليج أي فرض لرسوم عبور معتبرةً أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومجانية دون أي رسوم