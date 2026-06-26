صحيفة “وول ستريت جورنال”: يقول مسؤولون إيرانيون إن هذا المشروع قد يدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا كما اقترحت إيران تقاسم هذه الإيرادات مع دول الجوار المطلة على الخليج