الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 20:22
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    مراسل المنار : موقع العدو في رويسات السماقة يستهدف بالرصاص اطراف بلدة كفرشوبا