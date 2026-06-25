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    قاليباف: تزعم أمريكا زورًا أن أصولنا التي تم الإفراج عن تجميدها ستُستخدم لشراء منتجاتها الزراعية لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا تُصدِّر سوى فول الصويا المعدَّل وراثيًا والوعود المنكوثة والكلام الفارغ

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