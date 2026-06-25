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    وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطية أدت إلى 3 شهداء وجريح

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