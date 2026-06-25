الحركة اللبنانية الديمقراطية: اسرائيل ترتكب المجازر بالمدنيين مقابل كل فشل ميداني

أشار المكتب السياسي “للحركة اللبنانية الديمقراطية” في بيان اثر اجتماعه الدوري، الى أن “المفاوضات الأميركية – الايرانية التي انطلقت يوم الأحد في جنيف، خطفت الأضواء اقليميا ودوليا بعدما ثابرت طهران على التمسك بشروطها قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأبرزها تلك المرتبطة بوقف النار في لبنان. اذ شهد الجنوب في الساعات الـ٢٤ الماضية هدنة فعلية بعد أشهر من القصف والعمليات المتواصلة، فيما زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددا من قرى النبطية، وجال على الوحدات العملانية المنتشرة في بعض مناطق الجنوب، حيث اطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات، والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية”.

ورأت الحركة أن “اسرائيل ترتكب المجازر بالمدنيين مقابل كل فشل ميداني، ونتنياهو متمسك ببيان الخارجية الاميركية الذي يضمن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس من دون إعطاء لبنان الحق نفسه. واليوم يريد التقدم والاحتلال بذريعة حماية أمن الشمال، وممنوع مواجهته”.

ولفتت الى أن “بعض الجهات اللبنانية ترسل أسماء شخصيات الى الاميركيين لفرض عقوبات عليها، وهذا يعد تحريضا على ابناء الوطن الواحد”، داعية الى “محاسبة هذه الجهات”.

وأكدت أن “سلاح حزب الله باق ضمن استراتيجية دفاعية تحمي لبنان ويتم التوافق عليها بين المقاومة والجيش والدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام