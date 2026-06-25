اندلاع عدد من الحرائق في البقاع

مع ارتفاع درجات الحرارة تتواصل الحرائق في عدد من مناطق البقاع، مخلفةً أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية وحقول القمح التي تشكل مصدر رزق للعديد من المزارعين.

وفي أحدث هذه الحرائق، اندلع حريق واسع في بلدة علي النهري أتى على مساحات مزروعة بالقمح، كما شهدت بلدة سرعين حريقاً مماثلاً تسبب بخسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية. وبحسب التقديرات الأولية، بلغت المساحات المتضررة في الحريقين نحو 100 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح.

وسارع الأهالي وعناصر الدفاع المدني إلى مكافحة النيران والعمل على تطويقها ومنع امتدادها إلى مساحات إضافية، فيما دعا المزارعون والفعاليات المحلية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من تكرار هذه الحرائق، لا سيما في ظل الظروف المناخية الحارة والجافة التي تزيد من خطر اندلاعها.

وتأتي هذه الحرائق في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من تحديات متزايدة، ما يفاقم من حجم الخسائر التي يتكبدها المزارعون ويهدد جزءاً من إنتاج الموسم الزراعي الحالي.

ويشار الى ان الاهمال والتصرفات الخاطئة مثل القاء السجائر او بقايا التخييم او ترك العبوات الزجاجية كل ذلك يتسبب في اندلاع الحرائق اثناء الحرارة العالية بالاضافة الى الحرائق المتعمدة احيانا.