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   10 محرم 1448   
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    فنزويلا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الفنزويلي إلى 164 قتيلاً وإصابة أكثر من 900 شخص

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