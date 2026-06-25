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    بيانات شركة كبلر: نحو 70 سفينة عبرت مضيق هرمز في 36 ساعة الماضية منها 15 ناقلة نفط غادرت مياه الخليج الفارسي.

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