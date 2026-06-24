الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 15:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجلس الوزراء القطري: نجاح مفاوضات بورغنشتوك يؤسس لمرحلة الاتفاق النهائي

      مواضيع ذات صلة

      الحسينيون يحيون سابع أيام العزاء في الضاحية ودوحة الحص ويؤكدون التمسك بالنهج الحسيني

      الحسينيون يحيون سابع أيام العزاء في الضاحية ودوحة الحص ويؤكدون التمسك بالنهج الحسيني

      انعكاسات التفاوض الإيراني–الأميركي تعيد رسم مسار الحوار بين لبنان والكيان الصهيوني

      انعكاسات التفاوض الإيراني–الأميركي تعيد رسم مسار الحوار بين لبنان والكيان الصهيوني

      الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة

      الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة