تقرير مصور | تشييع الشهيد المجاهد عبد الرضا حسين مرتضى في تمنين التحتا بمشاركة شعبية حاشدة

شيّعت المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة تمنين التحتا والجوار الشهيد المجاهد عبد الرضا حسين مرتضى (السيد ولاء)، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

وانطلقت مراسم التشييع بلقاء شعبي حاشد أمام حسينية البلدة، حيث جرى استقبال جثمان الشهيد الطاهر، وحُمل نعشه الملفوف بعلم المقاومة على أكفّ رفاق الدرب والمحبين، وسط ترداد الشعارات والهتافات الداعمة للمقاومة.

وأُقيمت مراسم التكريم في باحة البلدية، حيث قدّمت ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قسم العهد والولاء، فيما عزفت الفرقة الموسيقية لحن الشهادة، بحضور علماء دين وفعاليات وأهالي البلدة.

بعد ذلك، أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر جمع من علماء الدين، قبل أن ينطلق موكب التشييع في شوارع البلدة وصولاً إلى “جنة شهداء البلدة”، حيث ووري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء، وسط تقديم التعازي والتبريكات لعائلة الشهيد من مختلف الفعاليات.