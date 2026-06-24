الشيخ الخطيب: على مناهضي المقاومة ان يتعلموا من دروس التاريخ

دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “الذين يناهضون المقاومة، الى أن يتعلموا من التاريخ لأنهم سيفشلون في المستقبل كما فشلوا في الماضي”. وقال: “ان المقاومة تدافع عن كل لبنان في وجه المشروع الاميركي الصهيوني”.



واضاف في المجلس العاشورايي في الجمعية العاملية، “نحن لا نريد لهذه السلطة ان تكون شريكة في هدر دمنا وتدمير قرانا. الشعب اللبناني شعبنا، ونحن نحافظ على الشعب اللبناني المسيحي والسني والدرزي ولا ننظر للانتماء المذهبي والديني، نحن ننظر للإنسان اللبناني وللمجتمع اللبناني وللوطن اللبناني، نحن ندافع ونحفظ كرامة الجميع، هل أسأنا يوما ما إلى كرامة أحد من اللبنانيين ؟ نحن لم نأتِ للبنان إلا بالخير أما أنتم فلم تأتوا للبنان إلا بالويل.

وقال: ها هي إيران بصبرها وبجلدها بعاشورائيتها بشهدائها أخذت قنبلة نووية هي هرمز وفرضت على العدو الإسرائيلي وعلى العدو الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان على الرغم من محاولات السلطة ومفاوضاتها المباشرة” .