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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تشييع الشهيد علي مصطفى في بوداي بمشاركة حاشدة تؤكد الوفاء لخط المقاومة

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد السعيد علي محمد مصطفى (كرار علي)، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد جسّد مشاهد الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

    واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية “الوعد الصادق” في بوداي بنثر الورود والأرز، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء، قبل انطلاق موكب التشييع.

    وتقدّمت الموكب الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولاً إلى روضة الشهداء، وسط الهتافات الحسينية والشعارات التي نددت بأميركا و”إسرائيل”.

    وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، ووري الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

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