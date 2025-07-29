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سرايا القدس: بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب) شديدة الانفجار خلال توغلها في شارع حمدان بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا