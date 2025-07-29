الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 11:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: ندعو إلى تصعيد التظاهر أمام السفارات الصهيونية والأمريكية في العالم حتى وقف العدوان والتجويع بغزة