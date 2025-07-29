الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 11:07
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    حماس: ندعو الى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي الجمعة والسبت والاحد وكل الايام القادمة ضد استمرار العدوان والإبادة