الشيخ قاسم: عندما خضنا المعارك ضد العدو الإسرائيلي حتى نحرر أرضنا وبلدنا وأنفسنا وحياتنا وندافع عن وجودنا لم يتركوا تآمرا إلا تآمروا فيها لإحداث الفتن في البلد وليحرضوا على الآخرين وهم مع إسرائيل ضدنا