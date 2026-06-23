هيئة الأسرى: أوضاع كارثية للأسيرات الفلسطينيات بسجن الدامون

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن أوضاع وصفتها بـ”الكارثية” تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن محاميتها اطلعت خلال زيارة للسجن على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، موضحة أن سجن الدامون يضم حالياً 87 أسيرة فلسطينية، بينهن ثلاث أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل المعتقلات إدارياً نحو ثلث العدد الإجمالي للأسيرات.

وبحسب الهيئة، تعاني عدد من الأسيرات أوضاعاً صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجن تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب، في إطار ما وصفته بسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروفاً إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن.

وفيما يتعلق بالظروف المعيشية داخل السجن، أشارت الهيئة إلى أن الغرف تشهد اكتظاظاً شديداً، إذ تحتجز في الغرف الكبيرة أكثر من عشر أسيرات، وفي الغرف الصغيرة ما لا يقل عن خمس أسيرات، رغم ضيق المساحات وعدم ملاءمتها لهذه الأعداد، إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانعدام التهوية المناسبة.

كما لفتت إلى أن إدارة السجن تخصص للأسيرات ساعة واحدة فقط يومياً للخروج إلى ساحة “الفورة” والاستحمام، بينما تتواصل معاناتهن نتيجة رداءة الطعام المقدم لهن، والنقص الحاد في الملابس والأغراض الشخصية والاحتياجات النسائية الأساسية.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين دعوتها للمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات، وإنهاء سياسات العزل والتنكيل والإهمال الطبي التي يتعرضن لها داخل سجون الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني