الإتحاد العمالي العام في لبنان: ندعم مطالب موظفي اوجيرو وشركات الخليوي

أكد الإتحاد العمالي العام في لبنان دعمه المطلق لنقابة موظفي اوجيرو في سعيها الدائم لتحصيل مستحقات الموظفين المتوقفة منذ العام ٢٠٢٤ (تغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي) بناءً على المرسوم ١٣١٦٤ تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤ والمؤكدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١١ تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٥ بعد الاعباء التي تحملوها من جراء الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن الإتحاد دعمه للإضراب العام المقرر اليوم في ٢٣/٦/٢٠٢٦ وصولاً للتأكيد على حقوق موظفين ضحوا ويضحون للوصول الى حقوقهم المشروعة.

الى ذلك أكد الإتحاد على حق الموظف في شركات الخليوي الحصول على الزيادات السنوية المكرسة قانوناً وعلى تعويض نهاية خدمته عند استحقاقه وعدم التبرع بعدم توافر الامكانات، علماً بأن الموارد متوفرة والأرباح محققة.

وأعلن الإتحاد دعمه المطلق لنقابة موظفي الخليوي في سعيها الدؤوب والدائم لتأكيد حقوق الموظفين واعلاء شأنهم وحصولهم على حقوقهم كاملةً.

وثمن الإتحاد التحركات والاتصالات التي تقوم بها النقابة بهذا الخصوص معلناً تضامنه الكامل مع المطالب المحقة.