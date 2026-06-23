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   8 محرم 1448   
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    نتيناهو : أقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه على مر السنين من أصدقائنا الأمريكيين لكننا بحاجة إلى تحرير أنفسنا من التبعية وبناء صناعة أسلحة مستقلة خاصة بنا

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