الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 05:08
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    مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال المسيرة تطلق النار على المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة