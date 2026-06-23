الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 09:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض بأكثر من 1% إلى 77,04 دولار للبرميل مع تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز

      مواضيع ذات صلة

      تل أبيب تستعد لضغوط أميركية للانسحاب من جنوب لبنان وسط ترتيبات دولية جديدة لمراقبة الهدنة

      تل أبيب تستعد لضغوط أميركية للانسحاب من جنوب لبنان وسط ترتيبات دولية جديدة لمراقبة الهدنة

      الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: تعتمد فعالية المحادثات على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة وسيُقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة

      الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: تعتمد فعالية المحادثات على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة وسيُقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة

      ترحيب عربي بمذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية ودعوات لتحويلها إلى تسوية شاملة

      ترحيب عربي بمذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية ودعوات لتحويلها إلى تسوية شاملة