القناة 12 العبرية عن رئيس الحكومة السابق “نفتالي بينت”: عندما صرح نتنياهو وكاتس بالأمس أن للجيش الإسرائيلي حرية الحركة في لبنان فقد كذبوا. الحقيقة هي أن أيدي جنودنا في لبنان مقيدة