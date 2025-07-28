الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 22:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر طبية فلسطينية: 91 شهيدًا بينهم 48 من منتظري المساعدات جراء القصف “الإسرائيلي” على قطاع غزة منذ فجر اليوم