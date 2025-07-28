الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 22:50
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    وزارة الصحة اللبنانية : شهيد و 4 جرحى جراء غارة العدو الاسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان