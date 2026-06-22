تقرير مصور | الجنوب يودّع شهداءه… مواكب وفاء تؤكد التمسك بخيار المقاومة

في مشهدٍ امتزجت فيه مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز، شيّعت مدينة صيدا وبلدات الجنوب أربعةً من شهدائها الذين ارتقوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وسط حضورٍ شعبيّ ورسميّ واسع أكّد الوفاء لنهج الشهداء والتضحيات.

فمن منطقة الفيلات في صيدا، انطلق موكب تشييع الشهيد السعيد أحمد علي خشنون “أبو هادي”، يتقدّمه النعش الملفوف براية المقاومة، بمشاركة الأهالي وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية. وسار المشيّعون خلف النعش مردّدين الهتافات المؤكدة على نهج المقاومة والوفاء للشهداء، قبل أن يؤمّ الشيخ حسام العيلاني الصلاة على جثمانه الطاهر أمام مسجد العفران في صيدا، ليوارى الثرى في مقبرة سيروب.

وفي بلدة الصرفند، شيّع الأهالي الشهيد حسين علي عسيلي في موكبٍ حاشد جسّد معاني الوفاء والتقدير لتضحيات الشهداء.

كما ودّعت بلدة الغسانية الشهيد محمد مهدي أحمد فواز، فيما شيّعت بلدة تفاحتا الشهيد علي محمود بكري، حيث شهدت البلدات الثلاث مسيراتٍ جماهيرية ووقفات وفاء أكدت التمسك بخيار المقاومة والسير على درب الشهداء.

وفي صيدا والصرفند والغسانية وتفاحتا، تعددت أسماء الشهداء وتنوّعت ساحات التشييع، لكن المشهد بقي واحداً؛ نعوشٌ مرفوعة على الأكتاف، ودموعُ وداعٍ ممزوجةٌ بالفخر والاعتزاز، ورسالةٌ يؤكدها المشيّعون في كل محطة: أن دماء الشهداء ستبقى حاضرةً في الوجدان، وأن التضحيات ستزيد أبناء الجنوب تمسكاً بأرضهم وخيارهم في مواجهة العدوان.