الإثنين
22 06 2026
7 محرم 1448
بيروت 10:16
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
7 محرم 1448
الإمساك
03:45
صلاة الصبح
03:57
الشروق
05:28
الظهر
12:40
العصر
16:25
المغرب
20:13
العشاء
21:16
منتصف الليل
23:55
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الخارجية الايرانية: في ما يتعلق بالبند الاول من مذكرة التفاهم جرى التخطيط لآلية لمراقبة استمرار وقف الحرب بحضور الوسطاء
22-06-2026 10:07 صباحًا
مواضيع ذات صلة
الخارجية الايرانية: هي آلية جديدة تعرف بإسم “خلية فض النزاع” والهدف منها ضمان أن يكون وقف اطلاق النار في لبنان مستداماً
10:08
الخارجية السويسرية: نرحب بالتقدم البناء في المحادثات بين الوسطاء وإيران وأميركا ونظل مستعدين لدعم هذه العملية
09:56
وسائل اعلام ايرانية: تشييع جثمان قائد الثورة الاسلامية الامام الشهيد آية الله السيد على الخامنئي في مدينة مشهد يوم الخميس 9 تموز المصادف لـ 24 محرم الحرام
09:38