الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 19:31
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    إعلام العدو : سقوط 6 إصابات في صفوف الجيش بينهم إصابة وصفت بالحرجة جراء حادث أمني في قطاع غزة