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   6 محرم 1448   
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    وزارة الخارجية الباكستانية: سنواصل دعم وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة

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