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   6 محرم 1448   
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    يديعوت أحرونوت – يوسي يهوشع: لا يمكن تجاهل حالة الإحباط والمشاعر الصعبة التي تسود في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي العاملين داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

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