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   6 محرم 1448   
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    باكستان| وزارة الخارجية: من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة شهباز شريف لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات

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