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   6 محرم 1448   
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    مكتب رئيس وزراء باكستان: رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران غدا في سويسرا

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