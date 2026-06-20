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   5 محرم 1448   
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    حزب الله: تجاوزت حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر يوم الجمعة 300 خرق واعتداء موثّق على أكثر من 25 بلدة وقرية

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