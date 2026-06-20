مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن والملاحة البحرية بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان