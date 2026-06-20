السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 16:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيرة على مدينة النبطية

      مواضيع ذات صلة

      ايران تغلق مضيق هرمز بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم واستمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان

      ايران تغلق مضيق هرمز بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم واستمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان

      مراسل المنار: قصف مدفعي على النبطية الفوقا وغارة من الطيران الحربي على بلدة شوكين

      مراسل المنار: قصف مدفعي على النبطية الفوقا وغارة من الطيران الحربي على بلدة شوكين

      مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن والملاحة البحرية بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان

      مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن والملاحة البحرية بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان