غرفة عمليات المقاومة: عند وصول قوّة المشاة المتسلّلة الّتي تتبع للواء الكوماندو في جيش العدوّ إلى مكمنٍ لمجاهدي المقاومة تصدّى لها المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين في صفوفها عددًا مؤكدًا من القتلى والجرحى