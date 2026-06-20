السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 13:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: ليلة أخرى صعبة من القتال في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارة من مسيرة معادية استهدفت مدينة النبطية

      مراسل المنار: غارة من مسيرة معادية استهدفت مدينة النبطية

      النائب هاشم: لا يجوز تغطية الاجرام الاسرائيلي في عالم يتغنى بالعدالة وحقوق الانسان

      النائب هاشم: لا يجوز تغطية الاجرام الاسرائيلي في عالم يتغنى بالعدالة وحقوق الانسان

      غانتس يطالب نتنياهو بالرحيل: الدولة تتفكك

      غانتس يطالب نتنياهو بالرحيل: الدولة تتفكك