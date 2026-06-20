بقائي ردا على وزير الخارجية الفرنسي: يا له من نفاق

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، ان تصريحات وزير الخارجية الفرنسي عن الشعب الإيراني تمثل قمة النفاق.

وكتب بقائي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “اكس” مساء الجمعة ، موجهًا كلامه إلى وزير الخارجية الفرنسي: معالي الوزير، يبدو أن النفاق والرياء ما زالا من أبرز سمات الثقافة السياسية الفرنسية حتى يومنا هذا – نفس الرذيلة التي وصفها موليير بحق في مسرحية “تارتوف أو المنافق” عام 1664: “لقد أصبح النفاق موضة رائجة”.



وتابع متحدث الخارجية: “لقد التزمتم الصمت، بل وتواطأتم مع المعتدين، عندما كانت المدن الإيرانية تُقصف بوحشية، ويُقتل الأبرياء الإيرانيون بوحشية في ميناب وطهران ولامرد وأصفهان وغيرها من الأماكن؛ واليوم، تماشياً مع المصالح السياسية لنظامكم، استيقظ ضميركم فجأة وانتقائياً، وأنتم تنادون بلا خجل بحقوق الإنسان للإيرانيين!”.



واختتم بقائي منشوره بالقول: “يا له من نفاق!”