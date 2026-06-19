رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: سيكون لاستمرار هذا الوضع ثمن باهظ عليها وأول هذه التكاليف سيكون ردا ذكيا ورادعا على انتهاك التزامات مذكرة التفاهم