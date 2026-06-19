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    مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة بقوة من قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة إلى منطقة علي الطاهر ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها

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